Arsenal son nefeste güldü! Sporting Lizbon deplasmanında Havertz hayat verdi...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal, zorlu Sporting Lizbon deplasmanından son nefeste galip ayrıldı! Estadio Jose Alvalade'de oynanan nefes kesen mücadeleyi İngiliz devi, 90+1'de Kai Havertz'in attığı golle 1-0 kazanarak rövanş öncesi dev bir adım attı. Arsenal'in 63'te Zubimendi ile bulduğu gol ofsayta takılırken, gözler 15 Nisan'da Londra'da oynanacak ve yarı finalistin belli olacağı o tarihi rövanşa çevrildi.

Arsenal son nefeste güldü! Sporting Lizbon deplasmanında Havertz hayat verdi...
Emre Şen
Kai Havertz

Kai Havertz

ALM Almanya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Arsenal
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Sporting Lizbon ile Arsenal, yarı final bileti için Estadio Jose Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ZUBIMENDI'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Arsenal son nefeste güldü! Sporting Lizbon deplasmanında Havertz hayat verdi... 1

Mücadelenin büyük bir bölümü taktik savaşı şeklinde geçerken, her iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendirmekte zorlandı. İkinci yarıda vites yükselten konuk ekip Arsenal, 63. dakikada İspanyol orta sahası Zubimendi ile topu ağlara gönderse de bu sevinç kısa sürdü. Yapılan VAR incelemesi sonucunda pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.

90+1'DE KAI HAVERTZ SAHNEYE ÇIKTI

Arsenal son nefeste güldü! Sporting Lizbon deplasmanında Havertz hayat verdi... 2

Maçın golsüz eşitlikle sona ereceği düşünülürken, İngiliz devinin Alman yıldızı Kai Havertz sahneye çıktı. 90+1. dakikada fileleri havalandıran yetenekli oyuncu, takımına deplasmanda altın değerinde bir galibiyet getirdi ve skoru 1-0 olarak tayin etti.

RÖVANŞ 15 NİSAN'DA LONDRA'DA

Arsenal son nefeste güldü! Sporting Lizbon deplasmanında Havertz hayat verdi... 3

Sporting Lizbon ile Arsenal arasındaki bu zorlu eşleşmenin rövanşı, 15 Nisan günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Kısa Bir Turnuva Ağacı Hatırlatması: Çeyrek final turunu başarıyla geçen ekip, doğrudan finale değil yarı finale yükselecektir. Bu turun galibi, yarı final eşleşmesinde Barcelona - Atletico Madrid turundan zaferle ayrılan takım ile karşı karşıya gelecek ve asıl dev finale adını yazdırmak için kıyasıya bir mücadele verecektir.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
