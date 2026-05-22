NBA yıldızımız Alperen Şengün'e Euroleague yarı finalinde çirkin saldırı!

Euroleague Final Four yarı finalindeki Fenerbahçe Beko - Olympiakos eşleşmesi öncesi Berlin'de skandal olaylar yaşandı. Salonda röportaj veren NBA’deki gururumuz Alperen Şengün, Yunan taraftarlarca yuhalanıp üzerine su fırlatılarak çirkin bir saldırıya uğradı.

Burak Kavuncu

Berlin’de düzenlenen Euroleague Final Four yarı finalinde temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Olympiakos karşı karşıya gelirken, maç öncesi Berlin sokaklarında ve salon çevresinde tam anlamıyla bir Yunan skandalı yaşandı. Organizasyon komitesinin skandal bilet ve yerleşim kararları tribünleri karıştırırken, Yunan holiganların Türk sporunun gururu Alperen Şengün’e gerçekleştirdiği çirkin saldırı bardağı taşıran son damla oldu.

GURURUMUZ ALPEREN ŞENGÜN'E SU FIRTLATTILAR!

A Milli Basketbol Takımımızın ve NBA'in altını üstüne getiren süperstarı Alperen Şengün, Fenerbahçe Beko'ya destek olmak için Berlin'e koştu. Maç önü atmosferinde basın mensuplarına röportaj veren genç basketbolcu, yüzlerce Olympiakos taraftarının hedefi oldu. Alperen’i görünce önce koro halinde yuhalamaya başlayan Yunan holiganlar, ardından sınırları aşarak milli basketbolcumuzun üzerine su şişeleri fırlattı. Alperen Şengün soğukkanlılığını korusa da bu çirkin saldırı Türk spor kamuoyunda infial yarattı.

İBRAHİM KUTLUAY CANLI YAYINDA PATLADI: "BÖYLE BİR SAÇMALIK OLAMAZ!"

Sadece dışarıda değil, salon içinde de tam bir yönetim fiyaskosu yaşandı. Euroleague yönetiminin, sarı-lacivertli taraftarların gücünü kırmak için biletleri tek bir blok yerine parçalayarak satması salonu patlama noktasına getirdi. Canlı yayında duruma isyan eden efsane basketbolcu İbrahim Kutluay, organizasyona şu sözlerle ateş püskürdü:

"4-5 bin Fenerbahçe taraftarını toplu şekilde olmasınlar, sesleri çıkmasın diye farklı farklı noktalarda, adeta Olympiakos taraftarının arasına koymuşlar! Bu resmen provokasyona davetiye çıkarmaktır. Üstelik binlerce taraftarımız ellerinde bilet olmasına rağmen hala dışarıda bekletiliyor, içeri alınmıyor. Böyle bir rezalet, böyle bir saçmalık olamaz!"

Anahtar Kelimeler:
Olympiakos FC EuroLeague Alperen Şengün fenerbahçe
