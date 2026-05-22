Fenerbahçe Beko, Euroleague final four yarı finalinde Olympiakos'a kaybetti!

Avrupa basketbolunun en büyüğünü belirleyecek Final Four yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Olympiakos karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı ve final şansını kaçırdı.

KUPA RÜYASI YARIM KALDI! FENERBAHÇE BEKO YARI FİNALDE HAVLU ATTI...

EuroLeague Final Four yarı finalinde Yunanistan'ın başkenti Atina'da Olympiakos ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Fenerbahçe Beko, baştan sona skor üretmekte büyük reaksiyon krizi yaşadığı mücadelede rakibine 79-61 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybetti. Maçın ilk çeyreğini 18-12 geride kapatan sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 33-24'lük skorla dezavantajlı girdi; üçüncü periyotta ise hücum ritmini tamamen kaybedince farkın açılmasına engel olamayarak son çeyreğe 56-41 geride girdi.

Son periyodun başında Tarık Biberovic'in önderliğinde müthiş bir direnç gösterip 8-0'lık göz kamaştırıcı bir seri yakalayarak farkı tek hanelere indirse de maçın genelindeki kabus hücum performansını tersine çeviremeyen Fenerbahçe Beko, parkeden 18 sayı farkla mağlup ayrılarak final biletini rakibine kaptırdı.

TARIK BIBEROVIC TEK BAŞINA SAVAŞTI

Takımın ayağa kalkması için son ana kadar sorumluluk alan ve üçlük çizgisinin gerisinden adeta alev alan Tarık Biberovic, performansıyla alkış topladı. Maçı 17 sayı, 6 ribaund ve 1 asist ile tamamlayan genç oyuncu, iki sayılık atışlarda 2/3, üç sayılık atışlarda ise 4/9 isabet tutturarak takımını sırtlayan isim oldu. Ancak Tarık'ın bu etkileyici isyanı, galibiyet için yeterli desteği bulamadı.

DEVON HALL KABUSU YAŞADI: 23 DAKİKADA "0" SAYI!

Maçın şüphesiz en çok tartışılan ve hayal kırıklığı yaratan performansı ise Devon Hall'dan geldi. Başantrenör Jasikevicius'un parkede tam 23 dakika tuttuğu ABD'li oyuncu, mücadeleyi 0 sayı ile tamamlayarak kabus gibi bir gece geçirdi.

Hücumda hiçbir varlık gösteremeyen Hall, iki sayılık atışlarda 0/2, dış atışlarda ise 0/3 isabetle oynadı. Skor üretemediği gibi yaptığı 2 kritik top kaybıyla da hücum ritmini baltalayan deneyimli oyuncu, maçı -5 verimlilik puanı ile tamamlayarak mağlubiyetin baş sorumlularından biri oldu.