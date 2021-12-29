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Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

29.12.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Arsenal Kulübü, Kovid-19 testi pozitif çıkan 39 yaşındaki Arteta'nın izolasyon sürecinin başladığını açıkladı.

Martta da Kovid-19'a yakalanan İspanyol teknik direktörün, 1 Ocak Cumartesi günü Manchester City'yi ağırlayacakları lig karşılaşmasında takımın başında yer alamayacağı ifade edildi.

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