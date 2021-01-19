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Arsene Wenger Mesut Özil transferini değerlendirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.01.2021 12:27 | Son Güncelleme

Teknik direktör Arsene Wenger, Arsenal'da birlikte çalıştığı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi.

Arsene Wenger Mesut Özil transferini değerlendirdi

Fransız teknik adam Arsene Wenger, Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Mesut Özil için "Mesut, ocak ayının en iyi transferi" dedi.

Mesut Özil'in Arsenal'da teknik direktörlüğünü yapan Wenger, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, "Sizin adınıza böyle bir transferi duyurmanın oldukça zevkli olduğunu düşünüyorum. Şu dönemde pek fazla transfer gerçekleştirilmiyor. Mesut, ocak ayının en büyük transferi. Çünkü futbol dünyası şimdilerde biraz sessiz. Bu, ligde güçlü bir konumda bulunan Fenerbahçe için güzel bir haber. Mesut, şampiyonluğu kazanma konusunda iddialı olan takımı için yapbozun bir parçası olabilir." ifadelerini kullandı.

Wenger, "Mesut ile hiç Fenerbahçe hakkında konuşmuş muydunuz?" sorusuna ise, "Onun her zaman Arsenal'da olmasını istedim. Fakat her zaman için güçlü bir Türk bağı olduğunu hissedebiliyordum. Ailesiyle, menajeriyle, babasıyla tanıştım, bu sayede Türkiye ile güçlü bir ilişkisi olduğunu gördüm. Aynı zamanda Türkiye ligine de büyük bir ilgisi vardı." yanıtını verdi.

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