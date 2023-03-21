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Arsuzlu çiftçiler, üretimin sağlıklı sürdürülebilmesi için konteyner ve çadır talep ediyor

21.03.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın tarım ve turizm kentlerinden Arsuz ilçesinde çiftçiler, tarımsal üretimin sağlıklı sürdürülebilmesi için bireysel konteyner ve çadır temini ile ürünlerinin satışı konusunda gelecek destekleri bekliyor.

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerde felaketi yaşayan Arsuz'un, çevre ilçelerden gelen depremzedelerin de barındığı bir kent olduğunu söyledi.

İlçenin geçim kaynağının tarım ve turizm olduğunu anlatan Güven, "40 günü geçti, yavaş yavaş yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Hayat devam edecek. Hepimizin can ve mal kayıpları var. Normal hayata geçmenin yollarını arıyoruz." dedi.

Güven, Arsuz'un yeniden kalkınabilmesi için tarım ürünlerinin pazarlanması gerektiğini vurgulayarak, "Yetiştirilen ürünlerin satılması gerekiyor. Çiftçilerimiz mallarını değerlendirmek için çalışmalar yapıyor. Yavaş yavaş da hareketleniyor. Buradaki normalleşme, tarımsal ürünlerin satılmasıyla başlayacak." diye konuştu.

"KONTEYNER İÇİN BAŞVURU BİNİN ÜZERİNDE"

İlçedeki tarım ürünlerinin satışı noktasında devlet ve hayırseverlerden destek beklediklerini dile getiren Güven, çiftçilerin üretimlerini sağlıklı şekilde sürdürebilmek için konteyner talebinde bulunduklarını aktardı.

Güven, ilçede toplu konteyner ve çadırlara rağbet gösterilmediğine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız çoğunlukla çadırı ve konteyneri evlerinin önüne istiyor. Belediye olarak çadır temin etmeye çalıştık. Kurumlar ve hayırseverin aracılığıyla gelenler oldu. Konteyner çalışmalarımız var ama henüz sonuçlandıramadık. Çünkü konteyner çok kolay bir iş değil. Bunun yanında bizim de çok sayıda çiftçimiz var." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Güven, Arsuz'un, 70 kilometrelik sahil bandında dağınık yerleşime sahip olduğuna da değindi.

Konteynerlerin temin edilmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü belirten Güven, "Destekler almaya çalışıyoruz. İnşallah, sonuç alıp çözmeye çalışacağız. İlçemizde konteyner için başvuru binin üzerinde. Bunun yanında 2 bin civarında çadırın dağıtımını yaptık. Hala daha 1500'e yakın çadır talebi var." ifadelerini kullandı.

Güven, özellikle Defne ilçesi merkezli 6,4'lük depremin ardından hiç kimsenin az hasarlı da olsa evine girmek istemediğini, artçı sarsıntılar nedeniyle de vatandaşların korkusunu yenemediğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Çiftçi Hatay Arsuz Turizm çadır konteyner

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