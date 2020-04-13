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Artan yem ve gübre fiyatlarına denetim talebi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 13.04.2020 23:08 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, artan yem ve gübre fiyatlarına dikkat çekerek, “Devlet büyüklerimizden bu duruma müdahale ederek acilen dur demelerini istiyoruz” dedi.Seyitgazi İlçe Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, yaptığı açıklamada, “Korona virüs salgını nedeniyle son günlerde yaşanan sıkıntılı süreçte birçok zorluklara rağmen üretmeye devam eden çiftçimiz yem ve gübre fiyatları nedeniyle bir hayli zorluk çekmektedir.

Eskişehir’in Seyitgazi İlçe Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, artan yem ve gübre fiyatlarına dikkat çekerek, “Devlet büyüklerimizden bu duruma müdahale ederek acilen dur demelerini istiyoruz” dedi.
Seyitgazi İlçe Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden, yaptığı açıklamada, “Korona virüs salgını nedeniyle son günlerde yaşanan sıkıntılı süreçte birçok zorluklara rağmen üretmeye devam eden çiftçimiz yem ve gübre fiyatları nedeniyle bir hayli zorluk çekmektedir. Bu sıkıntılı süreçte herkes taşın altına elini değil bedenini koymuşken devasa gübre ve yem firmaları taşın altına bedenini bırak, tırnağının ucunu bile koymamaktadırlar. Yem ve gübre sektörü şöyle büyüdü, böyle büyüdü diye övünenlere sesleniyorum. Büyüklük öyle olmaz. Zor zamanda ülkenin, çiftçinin yanında olmakla olur. Bu korona çıktı çıkalı yeme yüzde 20’ye yakın zam geldi ve herhalde gelmeye de devam edeceğe benziyor. Bu süreçte çiftçi ahırda-arazide, vatandaş evde. Vallahi anlamış değiliz, nasıl oluyor? Özellikle ham maddenin fiyatı artmazken yemlerin fiyatlarının artmasına bir türlü anlam veremiyoruz. Buna acilen müdahale edilmelidir. Yine 1700 ile 1800 lira arasında satılan üre gübresinin tonu, arka arkaya gelen zamlarla 2300 liraya kadar çıktı. Gübre fabrikaları bayilere yeterli gübre vermezken bu da fiyat artışlarının devam edeceğini gösteriyor. Çiftçimiz artan fiyatlara rağmen tarlasına atacak gübre bulurken zorlanıyor. Yem ve gübre üretenler sınıfta kalmıştır. Cumhurbaşkanımız ’Biz bize yeteriz’ dedi, ama bu sektör çiftçimizin üzerine karabasan gibi çökmektedir. Devlet büyüklerimizden bu duruma müdahale ederek acilen dur demelerini istiyoruz. Kolonya maske veya marketlerde fahiş fiyatlara satılan her şeye müdahale edilirken neden bu sektördeki fiyatlara müdahale edilmemektedir. Acil çözüm bekliyoruz” dedi.

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