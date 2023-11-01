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Artık İngiltere'de o ifadenin kullanımı yasak! İsrail - Hamas çatışmasının ardından karar...

01.11.2023 22:34 | Son Güncelleme:
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İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), İsrail - Hamas çatışmalarının ardından yeni bir karar aldı. Federasyon, futbolcuların sosyal medya hesaplarında "nehirden denize" ifadesini kullanmayı yasakladı.

Artık İngiltere'de o ifadenin kullanımı yasak! İsrail - Hamas çatışmasının ardından karar...

İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), futbolcuların sosyal medya hesaplarında "nehirden denize" ifadesini kullanmaması için kulüplere yazı gönderecek.

Federasyonun kulüplere tavsiye kararı, Leicester Cityli futbolcu Hamza Choudhury'nin sonradan sildiği paylaşımında "nehirden denize" ifadesini kullanmasının ardından geldi.

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Federasyon kaynaklarının basında yer alan açıklamasında, "Dikkatli bir değerlendirmenin ardından, bu ifadenin birçok kişi için saldırgan olduğu ve futbolcular tarafından sosyal medya paylaşımlarında kullanılmaması gerektiğini belirtmek için tüm kulüplere yazı göndereceğiz." denildi.

"POLİSİN REHBERLİĞİNE BAŞVURACAĞIZ"

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Açıklamada, "Bu ifadenin bir futbolcu tarafından tekrar kullanılması halinde, nasıl davranmamız ve karşılık vermemiz gerektiği konusunda polisin rehberliğine başvuracağız." ifadesi kullanıldı.

Ürdün Nehri ile Akdeniz arasındaki topraklara atıfta bulunan ifade, Filistin'i desteklemek için kullanılıyor.

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