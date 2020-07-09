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  4. Artık o baharatı dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz! Cildi gençleştiriyor, strese iyi geliyor...

Artık o baharatı dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz! Cildi gençleştiriyor, strese iyi geliyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Mutfakların vazgeçilmez aromatik kokusu olan karanfil; aynı zamanda içeriğindeki antioksidan, vitamin ve mineraller sayesinde sağlık açısından son derece faydalı bir baharattır. Eğer bağışıklığınızı güçlendirmek, birtakım rahatsızlıkları iyileştirmek ve üstelik hoş aroması ile nefesinizi tazelemek istiyorsanız siz de raflarınızdan karanfili eksik etmeyin.

Artık o baharatı dolabınızdan eksik etmeyeceksiniz! Cildi gençleştiriyor, strese iyi geliyor...

Geçmişten günümüze kadar birçok ülke mutfağında yerini almış olan karanfil yemeklerde, tatlılarda hatta bazı içeceklerin yapımında dahi kullanılabilir. Anadolu mutfağının da en önemli baharatlarından birisi olan karanfil birçok şerbete ve tatlıya muhteşem rayihasıyla lezzet katar. Ancak karanfilin tek işlevi bu değildir. Günde sadece iki küçük karanfil çiğnemenin vücudunuzda nasıl değişimler yaratacağını gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. İşte muhteşem tadı ve kokusunun yanı sıra karanfilin sağlığınız için etkileri...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİR

Hastalıklara karşı alınacak en iyi önlem bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçer. Günde tüketeceğiniz iki küçük karanfil vücudunuzdaki beyaz kan hücrelerinin miktarının artırılmasını sağlar. Bu hücreler de bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve bu sayede vücudunuz bakterilerle daha iyi mücadele edebilir hale gelir.

İLTİHAP VE YARALARIN ÇABUK İYİLEŞMESİNİ SAĞLAR

Karanfil iltihap ya da çeşitli yaraların daha çabuk iyileşmesi konusunda da önemli içeriklere sahip bir baharat. Hatta ciltte meydana gelen aknelerin tedavisinde de destek sağlayan karanfil, cildin genç kalmasına da yardımcı olur.

SİNDİRİM SİSTEMİNİZİ İYİLEŞTİRİR

Karanfil sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırdığı için başta kabızlık sorunu olmak üzere birçok sindirim sorununun tedavisine yardımcı olur. Bu konuda başka birtakım uğraştırıcı yöntem ya da ilaçların kullanımına alternatif ya da destekçi olarak günde iki küçük karanfil sindirim sisteminizin imdadına yetişebilir.

AĞIZ SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Karanfilin bir diğer mucizesi de ağız sağlığını desteklemesidir. Özellikle diş ağrılarında lokal anestezi etkisi gösteren karanfili ağrıyan dişinizin üzerine koyabilirsiniz. Aynı şekilde ağız içi yaralarına karşı da iyileştirici özelliği bulunur.

ŞEKER HASTALARI İÇİN DENGELEYİCİ ETKİ

Karanfilin şeker hastaları için de önemli faydaları ve etkileri var. Bunların başında da kan şekerini dengelemesi gelir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİR

Hastalıklara karşı alınacak en iyi önlem bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçer. Günde tüketeceğiniz iki küçük karanfil vücudunuzdaki beyaz kan hücrelerinin miktarının artırılmasını sağlar. Bu hücreler de bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve bu sayede vücudunuz bakterilerle daha iyi mücadele edebilir hale gelir.

İLTİHAP VE YARALARIN ÇABUK İYİLEŞMESİNİ SAĞLAR

Karanfil iltihap ya da çeşitli yaraların daha çabuk iyileşmesi konusunda da önemli içeriklere sahip bir baharat. Hatta ciltte meydana gelen aknelerin tedavisinde de destek sağlayan karanfil, cildin genç kalmasına da yardımcı olur.

SİNDİRİM SİSTEMİNİZİ İYİLEŞTİRİR

Karanfil sindirim enzimlerinin salgılanmasını artırdığı için başta kabızlık sorunu olmak üzere birçok sindirim sorununun tedavisine yardımcı olur. Bu konuda başka birtakım uğraştırıcı yöntem ya da ilaçların kullanımına alternatif ya da destekçi olarak günde iki küçük karanfil sindirim sisteminizin imdadına yetişebilir.

AĞIZ SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Karanfilin bir diğer mucizesi de ağız sağlığını desteklemesidir. Özellikle diş ağrılarında lokal anestezi etkisi gösteren karanfili ağrıyan dişinizin üzerine koyabilirsiniz. Aynı şekilde ağız içi yaralarına karşı da iyileştirici özelliği bulunur.

ŞEKER HASTALARI İÇİN DENGELEYİCİ ETKİ

Karanfilin şeker hastaları için de önemli faydaları ve etkileri var. Bunların başında da kan şekerini dengelemesi gelir.

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİK

Karanfil tüm bu özelliklerinin yanı sıra antibakteriyel içeriğe sahip bir baharattır. Yapılan araştırmalara göre bazı bakterileri yok eden karanfil aynı zamanda bir numaralı polifenol kaynağıdır.

Ayrıca karanfil bronşit, soğuk algınlığı, grip ve astım gibi solunum rahatsızlıklarının iyileştirilmesinde de kullanılabilir. Bununla beraber akciğer kanseri ile mücadelede yardımcı olan bu mucize baharat birtakım kemik hastalıklarının da önüne geçer. Düzenli kullanımla beraber kemiklerin güçlenmesini sağlayarak vücudun daha dirençli olmasını ve kemik hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca karaciğeri koruduğu, akciğer kanseri ile mücadelede destek olduğu, strese ve baş ağrılarına iyi geldiği de karanfile ilişkin bilinen diğer olumlu özellikler arasında yer alır.

Karanfil tüm bu özelliklerinin yanı sıra antibakteriyel içeriğe sahip bir baharattır. Yapılan araştırmalara göre bazı bakterileri yok eden karanfil aynı zamanda bir numaralı polifenol kaynağıdır.

Ayrıca karanfil bronşit, soğuk algınlığı, grip ve astım gibi solunum rahatsızlıklarının iyileştirilmesinde de kullanılabilir. Bununla beraber akciğer kanseri ile mücadelede yardımcı olan bu mucize baharat birtakım kemik hastalıklarının da önüne geçer. Düzenli kullanımla beraber kemiklerin güçlenmesini sağlayarak vücudun daha dirençli olmasını ve kemik hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca karaciğeri koruduğu, akciğer kanseri ile mücadelede destek olduğu, strese ve baş ağrılarına iyi geldiği de karanfile ilişkin bilinen diğer olumlu özellikler arasında yer alır.

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