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Artık soğan doğrarken ağlamayacaksınız! Yapmanız gereken çok basit

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Türk mutfağında neredeyse her yemeğin içinde yer alan soğanın göz yakmaması için yapmanız gereken aslında çok basit. Mutfakta gözyaşına son!

Artık soğan doğrarken ağlamayacaksınız! Yapmanız gereken çok basit

Favori yemek tariflerinin vazgeçilmez malzemesi soğan, gözlerimizi yaşartmakla ünlüdür. Soğanın göz yakmaması için şimdiye kadar onlarca farklı yöntem ortaya çıkmış ama hiçbiri gerçekten işe yaramamıştı. Sadece 30 saniyede soğanın göz yakmamasını sağlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan şeyler soğan, bıçak, kâse ve su.

GÖZ YAŞARTMADAN SOĞAN NASIL DOĞRANIR?

Soğanı elinize alın ve baş ve uç kısımlarını kesip, kabuklarını soyun.

Soğuk su doldurduğunuz kâsenin içine soğanı koyun.

Sadece 30 saniye bekletin.

Yıkayın ve doğrayın.

Sadece 30 saniyede soğanın gözlerinizi yaşartmasından bu şekilde kurtulabilirsiniz.

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