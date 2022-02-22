Artık soğan halkası için hamburgerciye gitmenize gerek yok: Evde pratik çıtır çıtır soğan halkası tarifi!

Genellikle dışarıda zincir restoranlarda servis edilen soğan halkası, küçükten büyüğe herkesin keyifle tükettiği yiyeceklerden biri. Çıtır lezzeti ile farklı damak zevklerine hitap ettiği için özellikle kalabalık toplantılarda atıştırmalık olarak tüketiliyor. Sıcak servis edildiğinde muhteşem bir lezzet sunan soğan halkasını sadece pizzacılarda ve hamburgercilerde yemek zorunda değilsiniz! Her evde bulunan temel birkaç malzeme ile hem sağlıklı hem pratik soğan halkaları kızartabilirsiniz. Üstelik çıtır çıtır soğan halkalarını evde sadece 10-15 dakika içinde hazırlayabilirsiniz. Geniş bir tavanız varsa hepsini aynı anda kızartarak zaman kazanmanız mümkün. Damak zevkinize göre tarifinizi farklı baharatlar ile zenginleştirebilirsiniz. İşte pratik soğan halkası tarifi...

EVDE SOĞAN HALKASI TARİFİ

MALZEMELER

2-3 adet büyük boy soğan

1 yemek kaşığı nişasta

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı un

1 şişe maden suyu

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için 1 su bardağı sıvı yağ

HAZIRLANIŞI