Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası Mersin'de başladı

MERSİN (AA) - Mersin'in ev sahipliğinde 5. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, 24 ülkeden 94 sporcunun katılımıyla başladı.

Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle başlayan şampiyonda eleme yarışları gerçekleştirildi.

Sporcular, organizasyonun ilk gününde kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen eleme müsabakalarında mücadele ediyor.

24 ülkeden 94 sporcu, jüriden en yüksek puanı almak için yarışıyor.

Türkiye'yi erkeklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak, Mehmet Ayberk Koşak, Sercan Demir, Onur Çelik, kadınlarda ise Bilge Tarhan, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız, ve Derin Tanrıyaşükür temsil ediyor.



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