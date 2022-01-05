Artvin, Rize ve Gümüşhane'de 235 köyün yolu ulaşıma kapalı

ARTVİN (AA) - Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle toplam 235 köyde ulaşım sağlanamıyor.

Artvin'in yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu merkezde 4, Borçka'da 1, Ardanuç'ta 26, Şavşat'ta 64 ve Yusufeli'de 19 olmak üzere toplam 114 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle trafikte sorun yaşanmaması için Karayolları ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Öte yandan Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

- Rize

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Çayeli'nde 5, Güneysu'da 1, İkizdere'de 20 olmak üzere toplam 26 köyde ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi 14 ekiple yolların açılması, bazı bölgelerde ise ara yolların temizlenmesi için çalışmalara devam ediyor.

Karayolları ekipleri ise İkizdere ilçesine bağlı Sivrikaya köyü Ovit Tüneli mevkisi ile Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolunda tuzlama çalışması yürütüyor.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de dün gece etkili olan kar nedeniyle merkezde 65, Torul'da 13, Kürtün'de 15, Kelkit'te 1 ve Şiran'da 1 olmak üzere toplam 95 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 19 ekip, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde ise Gümüşhane Belediyesi ekipleri, şehir içi yollarda ve kaldırımlarda tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

