Artvin Valisi Doruk, karantina altındaki ilçede incelemelerde bulundu

Doruk, sağlık çalışanlarının her türlü tehlikeyi göze alıp gece gündüz çalışarak salgınla mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Önleyici tedbirler kapsamında polis, jandarma, din görevlileri ve gönüllü grupların mücadelesi ve üstlendiği görevler de sağlıkçılarımızın mücadelesi kadar önemli. El birliği ile bu salgının üstesinden geleceğiz." dedi.

Sokaktaki vatandaşları da evde kalmaları yönünde ikaz eden Doruk, daha sonra Arhavi ilçe girişindeki polis kontrol noktasına geçti.

Karantina uygulamaları hakkında ilgililerden bilgi alan Doruk, esnaf ve balkonlardaki vatandaşlarla sohbet ederek, sosyal mesafenin korunması, temizlik ve izolasyon kurallarına riayet edilmesi hususunda uyarılarda bulundu.

Son dönemde Artvin'e il dışından gelen kişileri 14 gün evlerinde tutabilmeleri halinde bu mücadelede başarılı olacaklarını ifade eden Doruk, şunları kaydetti:

"Çünkü risk alanı orası. Bunu büyük ölçüde başardık. Merkezde polis, kırsalda jandarma, köylerde imam ve muhtarlarımız çok büyük gayretle çalışıyor. Sahada bir mesafe aldık, şu an her şey kontrol altında. Bunu daha da ciddiyetle devam ettirmek gerekiyor. Ben bu mücadelede yer alan herkese çok teşekkür ediyorum."



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