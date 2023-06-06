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Artvin'de 400 yıllık tarihi taş kemer köprü restore ediliyor

06.06.2023 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaklaşık 4 asırlık taş kemer köprünün kültür mirası olarak gelecek kuşaklara aktarılması için başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Orçi Deresi üzerinde, Osmanlı mimarisi taş işçiliğiyle 1600'lü yılların başında inşa edilen kemer köprünün önemli kısmı 1990'lı yılların başında, kalanının büyük bölümü ise 22 Temmuz 2021'deki sel felaketinde yıkıldı.

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi kemer köprünün restore edilerek gelecek kuşaklara bırakılması için Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde geçen yıl başlatılan çalışmalar sürüyor.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, AA muhabirine, 17. yüzyılda tamamı taş yapı olarak inşa edilen ve asırlar boyu bölge halkı tarafından kullanılan köprünün, ilçede bugüne ulaşan önemli tarihi yapılardan biri olduğunu söyledi.

Geçmişte bölgede yaşanan sel felaketleri nedeniyle birkaç defa yıkıma uğrayan köprünün onarılarak turizme kazandırılması için Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmanın önemine vurgu yapan Kurdoğdu, Arhavi Belediyesi olarak çalışmayı yakından takip ettiklerini belirtti.

Kurdoğlu, onarım tamamlandığında köprünün bölge turizminin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu köprümüzden 10 kilometre uzaklıkta bulunan Çifte Köprüler yaz aylarında sezonun açılmasıyla oldukça yoğun turist akınına uğramakta. Bu köprülerin aynı güzergahta olması nedeniyle her iki köprünün de cazibe merkezi haline geleceğini düşünüyorum. Restorasyon çalışmasının Ekim 2023'te tamamlanacağı bilgisini aldık. Sanıyorum 2024 yılı başında yeni görünümü ile hem bölge halkımızın hem de turistlerin hizmetine açılmış olacak."

Restorasyon çalışmalarından sorumlu inşaat mühendisi Cemal Usta ise projeye başlanırken köprünün büyük bir kısmının yıkık olduğunu kaydederek, "Çalışmalarımızda yüzde 60 seviyelerini geçtik. Planlarımıza göre 10. ayda bitirmiş olacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
restorasyon taş köprü

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