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Artvin'de 690 sikke ile 2 bronz heykel ele geçirildi

06.08.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de 690 sikke ile 2 bronz heykel ele geçirildi

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde, 2 otomobilde farklı dönemlere ait 690 sikke ile 2 bronz heykel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çifteköprü mevkisinde yol kontrol denetimlerinde 2 otomobili durdurdu.

Otomobillerdeki aramada, farklı dönemlere ait 690 sikke, 2 insan figürlü kabartma bronz heykel, gözyaşı şişesi ile 6,6 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan V.T, B.K. ve G.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

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