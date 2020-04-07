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Artvin'de 82 yaşındaki hasta Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu

ARTVİN HABERLERİ  | 07.04.2020 17:10 | Son Güncelleme

Artvin'de 82 yaşındaki hasta Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuştu

ARTVİN (AA) - Artvin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gören 82 yaşındaki hasta, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Artvin Devlet Hastanesinde, koronavirüs tedavisi gören hastaların sağlığına kavuşarak taburcu edilmeye devam ettiği belirtildi.

Hastanede, 26 Mart'tan itibaren Kovid-19 tanısıyla tedavi gören 82 yaşındaki Y.K'nin sağlığına kavuşarak alkışlar arasında taburcu edildiği vurgulanan açıklamada, "Y.K. hastaneden ayrılırken kendisiyle ilgilenen ve fedakarca çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Biz senin için buradayız, sen bizim için evinde kal Artvin." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin koronavirüs Kovid-19

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