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Artvin'de atıklar kadınların elinde kütüphaneye dönüştü

30.06.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk Eğitim Merkezinde görevli 11 usta öğretici, iş yerleri ve caddelerdeki çöp kutularından topladıkları atık malzemelerle kütüphane oluşturdu - Usta öğretici Dilek Yazıcı: - "Buraya her gelen kişi oturup kitap okuyabilecek. Kitap seçenekleri de çok fazla. Her yaş grubundan insan gelip burada kitap okuyabilir"

​​​​​​​ARTVİN (AA) - YUSUF OKUR - Artvin Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticiler, atık malzemelerle kütüphane kurdu.

Halk Eğitim Merkezinde görevli 11 kadın usta öğretici, ülke genelinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında sıfır atık kütüphanesi oluşturmak için çalışma başlattı.

Usta öğreticiler 3 haftalık çalışmayla bazı iş yerleri ile cadde ve sokaklardaki çöp kutularına bırakılan ahşap, plastik, karton, gazete gibi atıkları topladı.

Atık malzemelerle masa, kitaplık, sandalye, askılık ve farklı aksesuarlar yapan kadınlar, Halk Eğitim Merkezine kütüphane kazandırdı.

Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra kendileri ve yakınlarından kitap temin eden usta öğreticiler, kursiyerleriyle kütüphanede bazen kitap okuyup bazen sohbet ederek boş vakitlerini değerlendiriyor.

Usta öğreticilerden Dilek Yazıcı, AA muhabirine, geri dönüşüm projesinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Küçük şirin bir kütüphane oluşturduklarını belirten Yazıcı, "Ahşap, metal, cam, kağıt kullandık. Marketlerde sebze taşınan tahtalardan oturaklar yaptık. Masalar yaptık, raflar yaptık. Bu şekilde atıkları değerlendirdik." dedi.

Yazıcı, böylesine güzel bir kütüphanenin kuruluşunda yer aldığı için memnuniyet duyduğunu kaydederek, "Eğitim camiasına çok güzel bir kütüphane kazandırdık. Buraya her gelen kişi oturup kitap okuyabilecek. Kitap seçenekleri de çok fazla. Her yaş grubundan insan gelip burada kitap okuyabilir." diye konuştu.

- "Çöp dediğimiz maddeler şimdi sandalye, masa, kitaplık oldu"

Reyhan Bilgin, amaçlarının çöpe atılacak malzemeleri kullanılır hale getirmek olduğunu vurgulayarak, "Yaptığımız kütüphane bayağı ilgi gördü. Kitaplık yaptık, masalar yaptık. Kağıt ve gazetelerden süsler yaptık. Çöp dediğimiz maddeler şimdi sandalye, masa, kitaplık oldu." ifadesini kullandı.

Reyhan Öztürk, sıfır atık kütüphanesi projesinde ellerindeki tüm atık malzemeleri en iyi şekilde değerlendirerek kütüphaneyi görsel açıdan da zengin hale getirdiklerini söyledi.

Hülya Işık, 25 yıldır Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yaptığını, sokaktan topladıkları atıklardan güzel bir kütüphane oluşturmanın kendilerine ayrı haz verdiğini dile getirdi.

- 10 kütüphane yapılması planlanıyor

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da Sıfır Atık Projesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütüldüğünü hatırlattı.

Artvin'de 10 sıfır atık kütüphanesi yapmayı planlıklarını aktaran Acar, "Halk Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde açılan kütüphanemiz bunlardan biri. Emeği geçen her usta öğreticimize teşekkür ediyorum." dedi.

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