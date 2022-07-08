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Artvin'de ATV'nin uçuruma yuvarlandığı kazada karı koca öldü

08.07.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de ATV'nin uçuruma yuvarlandığı kazada karı koca öldü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde ATV tipi arazi aracının uçuruma yuvarlanması sonucu karı koca hayatını kaybetti.

Bademkaya köyündeki evlerinden dün sabah saatlerinde plakasız ATV ile ayrılan Ahmet (74) ve eşi Yadigar Çokadar'dan (68) haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri, köy sakinlerinin de katılımıyla çevrede arama yaptı.

Jandarmanın dron da kullandığı aramada çiftin bulunduğu arazi aracının Kadankuda mevkisindeki yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen çiftin cenazeleri, gece saatlerinde yapılan çalışmanın ardından Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Çokadar çiftinin evlerine 2,5 kilometrelik mesafedeki çeşmeden su almak için bölgeye gittikleri ileri sürüldü.

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