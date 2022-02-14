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Artvin'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü

14.02.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de bıçaklı kavgada bir kişi öldü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde, Alim D. ile Tolunay A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Tolunay A, Alim D'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Alim D, Ardanuç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Tolunay A, Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

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