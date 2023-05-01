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Artvin’de boğa güreşleri festivalleri başladı

01.05.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri festivalleri başladı. Sezonun ilk boğa güreşleri festivali, Sakalar köyünde iki gün sürdü.

Artvin’de boğa güreşleri festivalleri başladı

Artvin İl merkezine bağlı Sakalar köyündeki arenada gerçekleştirilen güreşlerde, Artvin ve ilçelerinden gelen 60 boğa ağırlıklarına göre "mini", "deste", "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde güreşti.

Baş kategorisinde şampiyon olan boğa sahibinin 25 bin lirayla ödüllendirildiği güreşlerde toplamda 130 bin lira para ödülü verildi.
Kentte boğa güreşlerinin "Şampiyonlar Ligi" olarak adlandırılan "Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali Boğa Güreşlerine hazırlık mahiyeti taşıyan güreşlere vatandaşlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen ilgi gösterdi.

Festivale katılan Suat Seçgin şunları söyledi: “Coşkulu bir havadan geçiyor bugün de nasibimize biraz yağmur yağdı ama güzel şimdi hava da açtı güzel geçiyor ilgili yoğun giderek de ilgi artacaktır şimdi yaz sezonu gurbetçilerimiz çok İstanbul Bursa Ankara onlar da gelecektir izleyici sayısı günden güne daha da artacaktır."
Songül Aksakal ise “Önceden yoktu sadece Kafkasör de vardı herkes gidemiyordu böyle iyi oldu. Köylerde olduğu için herkes akrabalar bir araya geliyor toplanıyoruz yani ne bileyim güzel oldu yani. Aynı zamanda da güreşleri izliyoruz havanın soğuk olmasına rağmen katılım çok oldu Allah razı olsun gelenlerden köyümüze. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için” ifadelere yer verdi.

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