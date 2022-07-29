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Artvin'de çay toplarken kaybolan kişi bulundu

29.07.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de çay toplarken kaybolan kişi bulundu

Artvin'de çay toplarken kaybolan kişi bulundu

ARTVİN (AA) - Artvin'in Arhavi ilçesinde çay toplarken kaybolan kişi sağ olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dikyamaç köyünde dün akşam saatlerinde çay toplayan Hakan Ergin'in (50), topladığı çayı doldurduğu bohça yamaçtan yuvarlandı. Ergin, yamaçtan aşağıya inerek bohçayı aramaya başladı.

Aradan zaman geçmesine rağmen Ergin geri dönmeyince yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Hakan Ergin, saat 12.00 sıralarında kaybolduğu bölgeden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık arazide sağ olarak bulundu.

Genel sağlık durumu iyi olan Ergin'in, yorgun ve bitkin görünmesi nedeniyle tedbir amaçlı Arhavi Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Artvin'de çay toplarken kaybolan kişi bulundu

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