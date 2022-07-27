YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Artvin
  4. Artvin'de çıkan kavgada tır şoförü hayatını kaybetti

Artvin'de çıkan kavgada tır şoförü hayatını kaybetti

27.07.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de çıkan kavgada tır şoförü hayatını kaybetti

ARTVİN (AA) - Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İlçedeki İnönü Caddesi'nde göre dün gece saat 02.00 sıralarında yerde yatar halde bulunun Yakup Bat (50) Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede darp edildiği belirlenen Bat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yürütülen araştırma neticesinde Bat'ın caddede tartıştığı 17 yaşındaki E.U. ve 18 yaşındaki S.S.U. isimli iki şahısla kavga ettiği ve darbedildiği belirlendi.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yakalanarak göz altına alınan E.U. ve S.S.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hayatını kaybeden Bat'ın tır şoförlüğü yaptığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldıArtvin'de nehirde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
Kırşehir'de cesetleri gömülü halde bulunan çiftle ilgili davanın görülmesine Uşak'ta başlandıKırşehir'de cesetleri gömülü halde bulunan çiftle ilgili davanın görülmesine Uşak'ta başlandı
İzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıİzmir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Artvin

Artvin Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:08
Sabah
04:56
Öğle
12:24
İkindi
16:20
Akşam
19:42
Yatsı
21:23
Artvin ECZANELER
Artvin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mükemmel patlamış mısır nasıl yapılır? İşte herkesin yaptığı o hata

Mükemmel patlamış mısır nasıl yapılır? İşte herkesin yaptığı o hata

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.