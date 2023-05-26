Artvin'de coğrafi işaretli yiyecekler tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta çerçevesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kaledibi Sosyal Tesisleri'nde etkinlik düzenlendi.

Programda, coğrafi işaretli ürünlerden Laz böreği, hamsili ekmek, Borçka demir elması, puçuko, Şavşat ketesi, Arhavi kestane balı ve Hatila balının yanı sıra Artvin döneri, Borçka ve Macahel balı, yufka tatlısı, Borçka fındığı, Hopa çayı ile kızılcık ve bal şerbeti ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yunus Emre Aytekin, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde farklı etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Asırlık tariflerle ülkenin sahip olduğu mutfak değerlerinin korunup geleceğe aktarılmasının amaçlandığını vurgulayan Aytekin, "Bu kapsamda Artvin'e ait bazı mutfak değerlerimizi sergiliyoruz. Artvin'de gastronomi noktasında, Valiliğimizin önemli çalışmaları var. Gastronomi müzesinin açılması, yemek kitabının çıkarılması bunlara örnek." dedi.

Aytekin, büyük katılımın olduğu etkinlikte coğrafi işaretli 7 ürünün tanıtımını yaptıklarını ifade etti.

