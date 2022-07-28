Artvin'de derede balık avlayan yılan kameraya yansıdı

ARTVİN (AA) - Artvin'de bir yılanın derede balık avladığı anların görüntüsü cep telefonuyla kaydedildi.

Artvin Valiliğinin koordinesinde Çoruh Nehri ve nehre dökülen dereler üzerinde rafting parkuru belirme çalışması başlatıldı.

Çalışma kapsamında Çoruh Nehri'ne dökülen derelerden olan Naşop Deresi'nde yürütülen çalışmalar esnasında Artvin Valiliği Turizm Koordinatörü Suat Çelik, derede yüzen yılanın bir balığı avladığını fark etti.

Balığı yakalayarak bir süre suda yüzen yılan daha sonra gözden kayboldu.

Çelik, o anları cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Video kısa sürede çok sayıda görüntülenme ve beğeni aldı.



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