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Artvin'de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

16.07.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Esenyaka köyünün Tavrasiyan mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.

Heyelan dolayısıyla, köy ile ilçe arasında ulaşımı sağlayan yol kapandı.

Yolun açılması için Yusufeli Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin'de heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

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