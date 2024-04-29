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Artvin'de horoz dövüştürüp bahis oynayan 13 kişiye 83 bin 525 lira ceza

AA AA
29.04.2024 07:53
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Artvin'in Ardanuç ilçesinde, horoz dövüştürüp bahis oynadıkları tespit edilen 13 kişiye 673 bin 500 lira para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Soğanlı köyünde bir binada horoz dövüştürüldüğünün tespiti üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce adreste yapılan aramada, bahiste kazanıldığı değerlendirilen 65 bin 980 lira, ruhsatsız tabanca, 7 taşıma kafesi, horoz dövüş ringi, tıbbi müdahale malzemesi, bahis defteri ve dövüşlerde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

El konulan 7 horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, horoz dövüşünde bahis oynadığı tespit edilen 13 şahsa toplam 83 bin 525 lira idari para cezası uygulandı.

Dövüş organizatörü 2 şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Açıklamada "Can dostumuz olan hayvanların her zaman yanında ve yardımında olmaya, hayvanları illegal amaçları doğrultusunda kullananların ise ensesinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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