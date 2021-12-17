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Artvin'de iki gündür haber alınamayan kişinin kazada öldüğü belirlendi

17.12.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de iki gündür haber alınamayan kişinin kazada öldüğü belirlendi

ARTVİN (AA) - Artvin'de iki gündür haber alınamayan kişinin, otomobiliyle uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Hopa ilçesinde yaşayan tır şoförü İslam Karabulut'un yakınları, 15 Aralık'ta evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alamadı.

Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesinin üzerine, jandarma, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

Ekipler, Karabulut'un 08 YB 251 plakalı aracını, ilçeye bağlı Koyuncular köyünde uçurumdan yuvarlanmış halde buldu.

Öldüğü belirlenen Karabulut'un cenazesi, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak Hopa Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı.

Olay ilgili soruşturma devam ediyor.

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