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Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

15.02.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

ARTVİN (AA) - Artvin'de iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Kent merkezi ve Borçka ilçesindeki 2 iş yerinde yaşanan hırsızlıklar üzerine Artvin Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi soruşturma başlattı.

Teknik takibin ardından hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen A.Y. (28), R.Y. (42), T.Y. (42) ve H.Ş. (30) gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve H.Ş. tutuklandı, R.Y. ve T.Y. ise serbest bırakıldı.​​​​​​​

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