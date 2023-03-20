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Artvin’de köpeklerin kovaladığı karacayı site sakinleri kurtardı

20.03.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Arhavi ilçesinde sokak köpeklerinden kaçan karaca önce dereye düştü, daha sonra bir sitenin bahçesine girdi.

Artvin’de köpeklerin kovaladığı karacayı site sakinleri kurtardı

Yaralanan karaca için site sakinleri seferber oldu, çarşaf örtü ile kurtarılan karaca Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan Arhavi ilçesinin Boğaziçi mahallesine inen bir karacayı fark eden sokak köpekleri karacayı kovalamaya başladı. Korkan karaca önce, Kapisre Deresine atladı. Derede balık tutan vatandaşların şaşkın bakışlarıyla su içinde ilerlemeye çalışan karaca, dereden kurtulup bir sitenin bahçesine girdi. Tel örgülerle çevrili sitenin bahçesinde köpeklerden kaçan karacanın yardımına site sakinler koştu.

Balkondan atılan çarşaf yardımıyla tel örgülerden atlamaya çalışan karacayı, site sakinleri yakalamayı başardı. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karacanın hafif yaralandığı öğrenilirken, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı belirtildi.

Karacayı yakalayan site sakinlerinden İsmet Güney yaşananları anlatarak “Dereden hızlı bir şekilde karacanın geldiğin gördük. Köpekler kovalamasını engelledik. Hayvan köpeklerden kurtulmayı başarınca dereden çıkarak, sitenin bahçesine girdi. Sitede bir tur attı, komşular çarşaf attı onla yakalamayı başardık ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ettik” dedi.

Bir başka site sakini Aylin Akgümüş ise “Köpeğimin havlama sesine pencereden baktım. Bir karaca kendini tellere vururken gördüm. O anda köpekler peşindeydi ben de aşağı indim. İsmet bey yakalamıştı. Biz de yetkililere haber verdik” ifadelerine kullandı.

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