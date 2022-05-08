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Artvin'de minibüsün dere yatağına yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı

08.05.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de minibüsün dere yatağına yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Murgul ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murgul-Borçka kara yolunun 8. kilometresi Erenköy mevkisinde, Orhan Atlamaz'ın (60) kullandığı 61 BE 683 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kesimindeki dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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