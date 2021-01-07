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Artvin'de örtü yangını kontrol altına alındı

ARTVİN HABERLERİ  | 07.01.2021 19:12 | Son Güncelleme

Artvin'de örtü yangını kontrol altına alındı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Adagül köyünün üst kesimindeki ormanlık alanda, henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye, Borçka Orman İşletme Müdürlüğü ile Borçka Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 30 dönümlük örtü alanı zarar gördü.

Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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