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Artvin'de serbest paraşüt ve yarasa adam uçuşu gerçekleştirildi

ARTVİN HABERLERİ  | 05.03.2020 20:05 | Son Güncelleme

Artvin'de serbest paraşüt ve yarasa adam uçuşu gerçekleştirildi

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde alternatif turizm potansiyeli keşfetmek amacıyla serbest paraşüt ve yarasa adam (wingsuit) uçuşu yapıldı.

Yusufeli Belediyesi ve Yusufeli Dağcılık ve Yusufeli Off-Road Kulübü koordinesinde organize edilen etkinlik kapsamında, wingsuit sporcusu Cengiz Koçak ile Ferdi Toy, Bahçeli köyü Çamlık mevkisinden Yusufeli yeni yerleşim yerine uçuş gerçekleştirdi.

Bin 500 rakımlı Bahçeli köyü Çamlık mevkisinden, 720 rakımlı yeni yerleşim yerine iniş yapan sporcuların gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerinin gelecekte bir turizm merkezi olması için tüm alternatifleri değerlendirdiklerini söyledi.

Belediye olarak yaptıkları her projede ilçenin turizm potansiyelini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Aytekin, şunları kaydetti:

"Devam eden Seyir Tepesi, Minia Yusufeli, Çatalkayalar projelerimiz de bu amaca yöneliktir. Yine ilçemizde alternatif olarak düşündüğümüz paraşüt ve wingsuit sporlarının deneme uçuşlarını bugün izledik ve sporcularımızdan olumlu dönüşler aldık. Spor kulübümüz bünyesinde yamaç paraşütü branşımız mevcut gerekli alt yapıyı oluşturarak bu konudaki çalışmalarımızı başlatacağız."

Cengiz Koçak ise Yusufeli'nin Türkiye'de paraşüt ve wingsuit sporuna en uygun yerlerden birisi olduğunu dile getirdi.

Yusufeli ilçesinde 12 ay uçuşa imkan sağlayan yüksek görselliğe sahip uçuş parkurlarının yer aldığını aktaran Koçak, "Burası, Karadeniz'in kıyı bölgelerine göre daha açık ve uygun iklim şartlarına sahip. Yusufeli, yamaç paraşütü sevenlere yeni fırsatlar ve maceralar sunuyor. Atlayış yerine 1,5 saat yürüdük. Bu yürüyüşte eşsiz, benzersiz doğayı seyrettik. Gün içinde iki uçuş yaptık, ikisi de muazzamdı." diye konuştu.

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Artvin wingsuit Yusufeli

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