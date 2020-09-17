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Artvin’de Trabzonspor futbol okulu öğrencileri yüzme öğreniyor

ARTVİN HABERLERİ  | 17.09.2020 14:25 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu “Yüzme Bilmeyen Kalmasın “projesi kapsamında Trabzonspor Borçka ve Murgul Futbol okulunda futbol oynayan çocuklar Artvin Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzunda yüzme dersi aldılar.Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Trabzonspor Borçka ve Murgul Futbol okulunun iş birliği neticesinde kursa kayıtlı 8 -14 yaş aralığındaki çocuklara yüzme öğretiliyor.Pandemi kurallarına uyularak yapılan eğitimde öğrenciler tek tek ateşleri ölçülerek havuza alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlatmış olduğu “Yüzme Bilmeyen Kalmasın “projesi kapsamında Trabzonspor Borçka ve Murgul Futbol okulunda futbol oynayan çocuklar Artvin Yarı Olimpik Kapalı Yüzme havuzunda yüzme dersi aldılar.
Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Trabzonspor Borçka ve Murgul Futbol okulunun iş birliği neticesinde kursa kayıtlı 8 -14 yaş aralığındaki çocuklara yüzme öğretiliyor.
Pandemi kurallarına uyularak yapılan eğitimde öğrenciler tek tek ateşleri ölçülerek havuza alındı. İki grup halinde eğitim alan öğrencilerin birçoğu ilk defa havuza geldiklerini ve yüzme öğrendiklerini söyledi.
Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesinin amacı il ve ilçelerde önce yüzme bilmeyen gençleri havuzla tanıştırıp, spora ve yüzmeye olan yeteneklerini keşfedip bir taraftan eğlenmelerini bir taraftan da öğrenmelerini sağlayarak sağlıklı ve disiplinli bir bedene kavuşmalarını amaçlıyor.
Etkinliği Vali Yardımcısı Aydın Göçer ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demir Kıran da takip etti.

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