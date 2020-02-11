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Artvin'de yolu kapalı köydeki hasta, Gürcistan üzerinden hastaneye kaldırıldı

ARTVİN HABERLERİ  | 11.02.2020 12:51 | Son Güncelleme

Borçka ilçesinde yolu kar nedeniyle kapalı olan köyde rahatsızlanan genç, yaklaşık 6 saatlik zorlu yolculuğun ardından Gürcistan üzerinden Hopa'ya getirildi

ARTVİN (AA) - Borçka ilçesinde yolu kar nedeniyle kapalı olan Camili (Macahel) bölgesindeki Düzenli köyünde rahatsızlanan genç, 6 saatlik zorlu yolculuğun ardından hastaneye ulaştırıldı.

Gürcistan sınırındaki Düzenli köyünde yaşayan Muhammet Öztürk'ün (24), rahatsızlanmasının ardından ailesinin yardım istemesi üzerine özel idare ekipleri, yaklaşık 8 kilometrelik köy yolunu iş makineleriyle açtı. Ambulans ile Camili köyüne getirilen Öztürk'ün, Hopa Devlet Hastanesine gönderilmesine karar veren sağlık ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğünden yardım istedi.

Köy yolunun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle Borçka Kaymakamlığı, Öztürk'ün Gürcistan toprakları üzerinden Artvin'in Hopa ilçesine getirilmesi amacıyla Batum Başkonsolosluğu ile irtibata geçti.

Yapılan görüşmeler sonucu Gürcistan'la önceden yapılan protokol kapsamında hastanın Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geçişine izin verildi.

Köylüler ve sağlık ekiplerinin eşliğinde yaya olarak yaklaşık yarım saatte Gürcistan sınırındaki askeri karakola taşınan Öztürk, ardından Gürcistan'a ait askeri araç ile Chuneti köyünden alındı.

Batum üzerinden Sarp Sınır Kapısı'na ulaştırılan Öztürk, burada hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansına alınarak tedavisi yapılmak üzere Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Batum Gürcistan Hopa

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Merkez
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Ardanuc
Umut Eczanesi
Arhavi
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Murgul
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