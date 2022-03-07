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Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

07.03.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun temsili canlandırıldığı törende konuşan Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, kentin kurtuluşunun 101'inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Esaret yıllarında birçok Artvinli'nin başta Merzifon, Amasya ve Tokat olmak üzere Türkiye'nin farklı illerine göç etmek zorunda kaldığını belirten Elçin, şöyle konuştu:

"Artvin halkı 43 yıl emperyalist güçlerin esaretinde kalmış, bu 43 yılın 40'ı Rus esaretinde geçmiştir. Artvinliler esaret altında kalmalarına rağmen 43 yıllık esaret döneminde şehir savaşı ve direnişi yaparak milliyetini, hürriyetini, namusunu, kültürünü ve dinini canı pahasına korumuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında verilen mücadelenin ardından düşman işgalinden kurtulup 7 Mart 1921'de vatan topraklarına katılmıştır."

Elçin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri rahmetle andı.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu tören, gün dolayısıyla düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve resmi geçiş merasimiyle sona erdi.

Törene, Vali Vekili Onur Özaydın, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Özgül, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Bilgin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç ve vatandaşlar katıldı.

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