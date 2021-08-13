Artvin'in Yusufeli ilçesi için sağanak uyarısı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün saat 19.00'a kadar ilçede yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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