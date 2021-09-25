Artvin'in Yusufeli ilçesindeki boğa güreşleri ilgi gördü

ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde ilk kez düzenlenen "Taşkıran Köyü Boğa Güreşleri Festivali" başladı.

İlçedeki Barhal Vadisi'nde bulunan 10 köy muhtarlığının iş birliğiyle, bölgede geçmişi iki asra dayanan boğa güreşleri geleneğini yaşatmak amacıyla düzenlenen festival, Taşkıran Köyü Dutluk mevkisindeki alanda gerçekleştirildi.

Boğa güreşlerinin ilk gününde "deste", "ayak", "küçük orta" ve "süperbaş" kategorilerinde 57 boğa mücadele etti.

"Deste" kategorisinde Levent Yavuz'a ait "Destan", "ayak" kategorisinde Mehmet Ali Erdoğan'a ait "Utavali", "küçük orta" kategorisinde Kambur Kardeşler'e ait "Zigzaver", "süperbaş" kategorisinde de Yılmaz Köse'ye ait "Ertuğrul" isimli boğalar birinci oldu.

"Deste" ve "süperbaş" kategorilerindeki şampiyon boğaların sahiplerine 7 bin, "ayak" kategorisinde şampiyon boğanın sahibine 10 bin, "küçük orta" kategorisindeki şampiyon boğanın sahibine de 13 bin lira ödül verildi.

Festival yarın gerçekleştirilecek "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorisindeki boğa güreşleriyle sona erecek.

Festivalin organizatörlerinden Ramazan Köroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, boğa güreşlerinin ilçenin en önemli geleneklerinden biri olduğunu söyledi.

İlçede bahar ve yaz aylarında da benzer etkinlikler yapıldığını anımsatan Köroğlu, "Biz bu festivali ilk kez yaptık. Nisan ayı içerisinde yapmayı planladığımız boğa güreşlerini salgın koşullarına bağlı olarak ertelemek zorunda kalmıştık. Şartların uygun olmasına bağlı olarak eylül ayı içerisinde boğa güreşlerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi güzeldi. Güzel güreşler izledik." diye konuştu.

