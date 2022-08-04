Artvinli yetiştirici boğasıyla Çoruh'ta yüzdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı

ARTVİN (AA) - Artvinli boğa yetiştiricisi Abdullah Sami Özalp, boğasıyla Çoruh Nehri'nde yüzdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Yusufeli ilçesine bağlı Karameşe köyünde yaşayan Abdullah Sami Özalp, kentin en önemli kültürlerinden olan boğa güreşleri için yaklaşık 10 yıldır boğa yetiştiriciliği yapıyor.
Özalp, yakından ilgilendiği boğasına her gün yaptırdığı antrenmanlarla güreşlere hazırlıyor.
İlçede havaların sıcak olması nedeniyle Özalp, "Karameşe" adını verdiği boğasıyla zaman zaman Çoruh Nehri'ne girerek serinliyor.
Özalp'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı boğasıyla yüzdüğü görüntüler ise ilgi gördü.
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