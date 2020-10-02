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Arven Yapı Endüstrisi A.Ş, Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü’ne sponsor oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.10.2020 13:46 | Son Güncelleme

Sektöründe ekonomik, estetik ve güvenliği bir arada sunan, kaliteli üretim ve yaşanabilir bir çevre oluşturma gayesinde olan Arven Yapı Endüstrisi A.Ş.

Sektöründe ekonomik, estetik ve güvenliği bir arada sunan, kaliteli üretim ve yaşanabilir bir çevre oluşturma gayesinde olan Arven Yapı Endüstrisi A.Ş. Sigorta Shop, TVF Kadınlar Voleybol 1.Ligi’nde mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü’ne forma sponsoru oldu.
Kayseri OSB Başkanlığında düzenlenen imza törenine Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve Arven Yapı Endüstrisi A.Ş Satış Pazarlama Koordinatörü Mustafa Korur katıldı. Sponsorluk anlaşması nedeniyle Arven Yapı Endüstrisi A.Ş.’ye teşekkürlerini ileten Başkan Nursaçan, bu tür desteklerin öğrencilerimize eğitim olarak döneceğini ve kulübün sezonu en iyi yerde ve başarılı bir şekilde tamamlayacağını belirtti. Şehrin değerlerini her daim desteklediklerini ifade eden Arven Yapı Endüstrisi A.Ş Satış Pazarlama Koordinatörü Mustafa Korur ise; "Kayseri’nin markası olarak, bu kentin değerlerinin daha da başarılı olabilmesi adına bu sponsorluk anlaşmasını yapmış bulunuyoruz. Kadınlar 1. Voleybol Liginde şehrimizi temsil eden Kayseri OSB Teknik Koleji Gençlik ve Spor Kulübü’ne forma sponsoru olarak desteğimizi sürdüreceğiz. Takımımıza çıktığı müsabakalarda başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

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