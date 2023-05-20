Arzu Yanardağ imaj değiştirdi! Son halini görenler inanamadı

Arzu Yanardağ geçtiğimiz günlerde, 'Suzan' isimli Roman kızına hayat verdiği 'Hayatımız Roman' filminin setinde romantik bir süredir birliktelik yaşadığı boksör sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi almıştı.

Önünde diz çöken boksör sevgilisinin evlilik teklifi karşısında çok duygulanan ünlü oyuncu, Uğurcan Yanardağ'a "Evet" cevabını vermişti. Çift, set çalışanlarının alkışları arasında birbirine sarılıp öpücüklere boğmuştu.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 45 yaşındaki oyuncu, son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

Saçlarını kısacık kestiren Yanardağ, yeni halini ''Dün bazı şeyler oldu. İşte o şeyler'' notuyla sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Ünlü oyuncu yeni hali ise takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada; 'Bu saç harika olmuş', 'Çok yakışmış kısa saçlar', 'Saçlar on numara yeni tarzınız harika olmuş' gibi yorumlar yapıldı.



