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Arzu Yanardağ imaj değiştirdi! Son halini görenler inanamadı

20.05.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir aşk yaşadığı boksör sevgilisi Uğurcan Yanardağ ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Arzu Yanardağ imaj değiştirdi. Ünlü ismin son halini görenler inanamadı.

Arzu Yanardağ imaj değiştirdi! Son halini görenler inanamadı

Arzu Yanardağ geçtiğimiz günlerde, 'Suzan' isimli Roman kızına hayat verdiği 'Hayatımız Roman' filminin setinde romantik bir süredir birliktelik yaşadığı boksör sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi almıştı.

Önünde diz çöken boksör sevgilisinin evlilik teklifi karşısında çok duygulanan ünlü oyuncu, Uğurcan Yanardağ'a "Evet" cevabını vermişti. Çift, set çalışanlarının alkışları arasında birbirine sarılıp öpücüklere boğmuştu.

Arzu Yanardağ evlilik teklifi

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 45 yaşındaki oyuncu, son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

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Saçlarını kısacık kestiren Yanardağ, yeni halini ''Dün bazı şeyler oldu. İşte o şeyler'' notuyla sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

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Ünlü oyuncu yeni hali ise takipçilerinden tam not aldı. Sosyal medyada; 'Bu saç harika olmuş', 'Çok yakışmış kısa saçlar', 'Saçlar on numara yeni tarzınız harika olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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