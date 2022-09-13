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Arzum, halka arz sonrası ilk finansman bonosu ihracını başarıyla tamamladı

13.09.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzum Üst CEO'su Mete Zadil: - "Son derece yüksek seviyede talep gören ve tutarı 116 milyon 580 bin TL’de sonlandırdığımız ihracın başarısında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim"

İSTANBUL (AA) - Arzum, Garanti Yatırım’ın aracılık ettiği finansman bonosu ihracına gelen yüksek talep doğrultusunda talebe göre artırılabilir nitelikte 50 Milyon TL için çıktığı ihracı 116 milyon 580 bin TL ile sonuçlandırdı.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin Türk lirası cinsi finansman bonosu ihracı, Türk şirketleri için önemli bir finansman seçeneği haline gelen borçlanma araçları piyasalarında oldukça teveccüh gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, tahvilin Arzum için halka arzdan çok öncesine dayanan alternatif bir finansman aracı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Halka arz öncesinde farklı tarihlerde 5 başarılı tahvil ihracı olan Arzum’un halka arz sonrasında da Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) aldığı iznin neredeyse yarısını tek tranşta kullanabilmiş olmasının mutluluğu içerisindeyim. Piyasadaki doğru fırsatı kaliteli talep kombinasyonu ile yakalamak ihracımızın başarıyla sonuçlanmasına imkan tanıdı. Son derece yüksek seviyede talep gören ve tutarı 116 milyon 580 bin TL’de sonlandırdığımız ihracın başarısında emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederim."

Arzum CFO’su Arda Altınok da SPK'dan 25 Kasım 2021’de onayını aldıkları halka arz sonrasındaki ilk borçlanma aracı raf kaydı izinlerini piyasanın şirketleri için en uygun borçlanma imkanı sağladığı anda kullanmak üzere, üst yönetim ve ihraçlarına aracılık eden Garanti Yatırım ile birlikte çok sıcak temasta takip ettiklerini kaydetti.

Son durumda borçlanma araçları piyasasında yaşanan olumlu gelişmelerin şirketlerinin borçlanması adına fırsat sağlaması ile beraber ilk denemelerini 9 Eylül’de gerçekleştirmek istediklerini belirten Altınok, "Talebe göre artırılabilir nitelikte 50 milyon TL olarak planladığımız ihracımızın 116 milyon 580 bin TL taleple sonuçlanması bizi son derece mutlu etti. Bu ihraç; borçlanma araçları yatırımcısının Arzum’a olan güvenini, Garanti Yatırım’ın ise borçlanma araçları piyasalarındaki başarısını ortaya koymuş oldu." ifadelerini kullandı.

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