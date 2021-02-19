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Arzum, küçük ev aletlerinde en teknolojik marka seçildi

19.02.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Arzum, küçük ev aletlerinde en teknolojik marka seçildi

İSTANBUL (AA) - Arzum, Türkiye'nin ilk ve tek teknoloji tabanlı ödülü Tech Brands Turkey araştırmasında birincilik ödülüne layık görüldü.

​​​​​​​Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, Tech Brands Turkey ödül töreni; teknoloji, inovasyon, dijital ve pazarlama sektörleri liderleriyle birlikte Tech Day'de çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği araştırmada 26 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Arzum, 2019 yılında olduğu gibi 2020'de de "Küçük Ev Aletleri" kategorisinde en teknolojik marka seçilerek ikinci kez birincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin en teknolojik markaları ülke genelindeki tüketici kitlesinin verdiği yanıtlar baz alınarak hazırlanan raporun sonucunda belirlendi

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