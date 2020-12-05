Arzum OKKA, Türk kahvesini dünyaya sevdirdi

İSTANBUL (AA) - Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü ile ilgili olarak, "2014 yılından bu yana Arzum OKKA ailesine kattığımız yeni üyeler ile Türk kahvesini dünyaya sevdirdik." açıklamasında bulundu. Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, kavrulma derecesi, pişirilmesi, sunumuyla 5 asırlık bir hikayenin kahramanı olan Türk kahvesini geleneksel ve ideal lezzettiyle dünyanın 40 ülkesine sunan Arzum OKKA, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü’nü kutluyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "UNESCO’nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesinden yer alan Türk kahvesini, Arzum OKKA ile dünyaya yaymaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu global yolculuğun ilk adımını 2014 yılında attık. Türk kahvesini dünya ile tanıştırmanın tek yolu makineli çözümdü, bunu Arzum OKKA ile başardık. Türk kahvesinde bir devrim yaratan, doğrudan fincana servis ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle bir ilk olan Arzum OKKA’yı yurt içi ve global pazara sunduk.

Türk kahvesinin kendine özgü pişirme tekniğinden sunumuna kadar tüm aşamalarının özenle korunmasının ve yaşatılmasının önemine dikkat çektik. Geleneklere bağlı kaldığımız közde pişirme özelliğini, Türk kahvesinin olmazsa olmaz bol köpüğünü Arzum OKKA’nın vazgeçilmez parçası yaptık. 2014 yılından bu yana Arzum OKKA ailesine kattığımız yeni üyeler ile Türk kahvesini dünyaya sevdirdik. Sadece yeni ürünlerimizle kalmadık, katıldığımız büyük fuarlarda bu kültürü dünyaya anlattık." ifadelerini kullandı. Dünyadaki kahve trendinden şu an sadece yüzde 10 pay alan Türk kahvesinin çok daha iyi bir konuma gelmeyi hak ettiğini aktaran Kolbaşı bu payı yüzde 20’lere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Kolbaşı, "Nesnelerin interneti çalışmalarımızın ilk kahramanlarından biri olan Arzum OKKA ile uzun süredir büyük kahve zincirlerinin şubelerinde ve büyük restoranlarda Türk kahvesine imza atıyoruz. Yurt dışında da bu başarıyı sağlamak en büyük arzumuz. Arzum OKKA, National Sanitation Foundation (NSF) sertifikasını alan ilk ve tek Türk kahvesi makinesi. Arzum OKKA ailesi ile bugüne dek bir çok uluslararası yarışmada da ödül sahibi olduk." açıklamasında bulundu.