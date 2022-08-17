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Arzum’un satış sonrası hizmetleri Stevie Ödülleri'nde gümüş madalya aldı

17.08.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzum Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif Emre Ünal: - "Teknolojiye sürekli yatırım yapan bir şirket olarak doğru dijital dönüşümle müşterilerimizin şikâyetlerine çözüm olmakla kalmıyor, geri bildirimleriyle beslenip ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Arzum’un Müşteri Hizmetleri departmanı, dünyanın saygın iş ödüllerinden biri olarak kabul edilen Stevie International Business Awards’ta "Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı" kategorisinde gümüş madalyaya layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin önde gelen elektrikli ev aletleri markalarından Arzum, Stevie International Business Awards’ta (Stevie Uluslararası İş Ödülleri) "Silver Medal (Gümüş madalya)" aldı.

Arzum, uluslararası şirket ve organizasyonları yıl içinde gösterdikleri performans çerçevesinde ödüllendiren Stevie International Business Awards’ta "Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı" kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

- “Hedefimiz müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak”

Arzum Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif Emre Ünal, müşterilerine her zaman samimi ve çözüm odaklı hizmet deneyimi yaşatmayı amaçlayan bir marka olarak Arzum’un satış sonrası hizmetlerde çok iddialı olduğunu belirtti.

Ünal, bu hizmetleriyle Stevie International Business Awards tarafından ödüle layık görülmenin kendilerine büyük gurur verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimize her zaman yakın olmak, ihtiyaçları olduğu anda ulaşılabilir olmak bizim için çok önemli. Bu sebeple danışma hattımız, yetkili servislerimiz, sosyal medyamız, web sitelerimiz, WhatsApp hattımız, müşteri hizmetlerimiz ve mobil uygulamalarımızla tüketicilerimizin yanındayız. Arzum Müşteri Destek portalımızla satış sonrası hizmetlerde ihtiyaç duyulabilecek tüm konuları tek çatı altında toplayarak kusursuz bir mobil deneyim sunuyoruz (destek.arzum.com.tr). Destek Arzum web sitemiz ile tüketicilerimiz mevcutta kullandıkları Arzum ürünlerini çok basit bir adımla siteye ekleyebiliyor. Türkiye’de bir ilk olarak 4 yıl garanti hizmeti sunduk.

2018 yılından bu yana, kaydı yapılan 3 yıl garantili tüm Arzum ürünlerine +1 yıllık ek garanti hizmeti sunduk. Kampanya kaydını arzum.com.tr ve Arzum Seninle uygulaması üzerinden yapma imkânı sağladık. Teknolojiye sürekli yatırım yapan bir şirket olarak doğru dijital dönüşümle müşterilerimizin şikâyetlerine çözüm olmakla kalmıyor, geri bildirimleriyle beslenip ürün ve hizmetlerimizi geliştiriyoruz. Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla marka sağlığını ve tüketicimize verdiğimiz tüm hizmetleri NPS anketi ile ölçüyoruz. Hedefimiz, sadece vermeyi taahhüt ettiğimiz hizmeti sağlayarak tüketicilerimizi memnun etmek değil, onlara beklentilerinin üzerinde hizmet vererek bizi tavsiye etmelerini sağlamak. Satış sonrası hizmetlerimizin Stevie International Business Awards gibi dünyanın en saygın ödüllerinden biriyle taçlandırılması, bize ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.”

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