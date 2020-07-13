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  4. Arzum'un yeni CFO'su Arda Altınok oldu

Arzum'un yeni CFO'su Arda Altınok oldu

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.07.2020 11:05 | Son Güncelleme

Arzum'un yeni CFO'su Arda Altınok oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin elektrikli ev aletleri markası Arzum'un Mali İşler Direktörlüğüne (CFO) Arda Altınok atandı.

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, Altınok, tüm finansal süreçlerin yönetimine liderlik edecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Arzum CFO'su Arda Altınok, mezun olduğu Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünün ardından kariyerine Deloitte’da başladı. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çeşitli kademelerde deneyim kazanan Altınok, üst düzey yöneticilik görevlerinde de bulundu.

2014 yılından bu yana Doğuş Hospitality Group’da finans direktörü olarak görev alan Altınok, Arzum’un tüm finansal süreçlerinin yönetimine liderlik edecek.

Arda Altınok, Deloitte Türkiye ve ABD/New York’daki tecrübelerinde bir çok büyük ve farklı sektörlerde şirketin uluslararası denetim standartlarına göre denetim süreçlerinin yürütülmesine, finansal raporlama, bütçe ve planlama süreçlerine liderlik etti.

Doğuş Hospitality Group’da ise tüm otel grubunun finans süreçlerine liderlik eden Altınok, bütçe ve planlama, muhasebe, nakit yönetimi ve idari işler birimlerini yönetti. Altınok, Türkiye ve yurtdışındaki tüm finansal süreçlerin başındaki kişi olarak merkezi finansal yönetimi sağladı.

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