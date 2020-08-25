As bayrakları: Antep kurutmalıkları dünya mutfaklarının tercihi oldu

Kentin coğrafi işaretli ürünleri arasında bulunan patlıcan kurutmalığı başta olmak üzere biber ve kabak kurutmalıklarına Avrupa ve dünyanın çeşitli ülkelerinden talep olduğunu kaydeden Akıncı, geleneksel yöntemlerle hazırlanarak iç ve dış piyasaya sunulan kurutulmuş sebzelerin çok sayıda aileye gelir kaynağı sağlayan ekonomik bir değer haline geldiğini ifade etti.

Dünyada sahip olduğu mutfağı kendi adı ile anılan ender kentlerin başında gelen Gaziantep'te, geleneksel yemekleri ayrıcalıklı ve lezzetli kılan kurutmalık sebze üretim sezonu devam ediyor. Kış mevsiminde tüketilmek üzere, genellikle ev kadınları tarafından yaz ayı içerisinde imece usulü ile hazırlanan sebze kurulukları, Anadolu’dan ve dünyanın farklı mutfak kültürlerinden talep görüyor.

DOĞALLI VE LEZZETİ ANTEP'İN HAVASINDA SAKLI

Gaziantep sebze kurutmalıklarına özellikle son yıllarda ilgi ve talebin arttığına işaret eden GTB Başkanı Akıncı, daha önceleri yöresel bir ürün olarak sadece kış aylarında tüketilmek üzere hazırlanan kurutmalıkların şimdi iç ve dış piyasada tüketim potansiyeli artan bir sektör haline dönüştüğünü söyledi.