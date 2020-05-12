YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Aşağı Sanayi çarşısında değişim başladı

Aşağı Sanayi çarşısında değişim başladı

ÇORUM HABERLERİ  | 12.05.2020 19:36 | Son Güncelleme

Şehir içerisinde kalarak sanayi olma vasfını uzun zaman önce yitiren Aşağı Sanayi’de değişim başladı.

Şehir içerisinde kalarak sanayi olma vasfını uzun zaman önce yitiren Aşağı Sanayi’de değişim başladı. 17 işyerinden oluşan ilk etap bugün yıkıldı. Yıkımlar etaplar şeklinde devam edecek.
İnönü Caddesi ile Millet Bahçesi arasında kalan ve şehrin tam olarak girişinde yer alan sanayi bölgesinde değişim başladı. Buranın yer itibariyle sanayi olma vasfını artık yitirdiğini ve bu bölgeyle ilgili şehrimizin tanıtımı ve gelişimine dair çok güzel projelerin olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, "İnönü Caddesi ile Millet Bahçesi arasında kalan ve Aşağı Sanayi diye tabir edilen bölgenin sanayi olma vasfı artık kalmadı. Aşağı Sanayi, şehrin tam girişinde ve en güzel yerinde bulunuyor ve bu şehre yakışmayan, çok düzensiz bir görüntü oluşturuyor. Burada bulunan işyerlerini yeni yapılan çok daha düzenli, temiz, işlevsel ve ulaşılabilir bir bölge olan Küçük Sanayi Sitemize taşıma noktasındaki kararlığımızı uzun bir zamandır belirtiyorduk. Esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek onlara taşınma konusunda elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi ve yeni yapılan sanayi bölgemizdeki tüm eksiklikleri giderdiğimizi de dile getirmiştik. 1 Ocak tarihinden itibaren Fen İşleri ekiplerimiz Küçük Sanayi’de bulunan yeni iş yerlerinin önündeki asfalt çalışmalarını yaparken Su İşleri ekiplerimiz de Aşağı Sanayi kalktıktan sonra hayata geçecek yeni projeler için kanalizasyon ve içme suyu hatlarıyla ilgili çalışmalarına başlamıştı. Bu süreci hızlandırmak bu şehre ve hemşehrilerimize borcumuzdur. Bu şehrin bu değişime ihtiyacı var. Esnaflarımızı da zor duruma düşürmeden bu süreci bir an önce tamamlamanın gayreti içerisindeyiz. Bugün somut bir adım atarak 17 iş yerinden oluşan ilk etabın yıkımını gerçekleştirdik. Yıkımlar dükkanların boşaltılmasına müteakip etaplar şeklinde devam edecek. Şehrimize hayırlı olsun." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı O kentte yasak kalktı! Duyanlar vakit kaybetmeden yola çıktı
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güzellik salonu alev alev yandı

Güzellik salonu alev alev yandı

Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı

Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Manisa’da sağlık çalışanları alkışlarla taleplerini hatırlattı

Manisa’da sağlık çalışanları alkışlarla taleplerini hatırlattı

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Çorum Namaz Vakitleri 13 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:34
Sabah
05:18
Öğle
12:42
İkindi
16:36
Akşam
19:55
Yatsı
21:31

Çorum Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Çarşamba

Bulut Eczanesi
Merkez
Gençkurt Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Fikri Kartal Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Topçuoğlu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Şifa Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ahlatcı’nın esnaf ziyaretleri sürüyor

Ahlatcı’nın esnaf ziyaretleri sürüyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

Osmancık'ta Öyle Bir Bahçe Kurdu ki 1...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.