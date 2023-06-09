Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi ağır yaralandı

Olay, Çiftlik Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden bir inşaatta işçi olarak çalışan Mücahit Ş. (19), bir anlık dalgınlık sonucu dengesini kaybederek 5 metre yüksekten asansör boşluğuna düştü. İşçinin yardım çağrısını duyan arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Mücahit Ş.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan inşaat işçisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

