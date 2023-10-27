Asansör faciasında hayatını kaybeden Zeren, İstanbul’da göz yaşları arasında toprağa verildi

Cenazede anne Serpil Ertaş ile Zeren’in arkadaşlarının gözyaşları sel oldu.

Akın-Serpil Ertaş çiftinin çocukları olan 22 yaşındaki Zeren Ertaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde 4’üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenim görürken kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunun arızalanan asansöründe hayatını kaybetti.

Aydın’daki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Zeren Ertaş’ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul’da Pendik Kurtköy Merkez Camii’ne getirildi. Anne Serpil Ertaş, kızının tabutuna sarılarak gözyaşı yaşı döktü. Son yolculuğunda Zeren’i yalnız bırakmayan arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenazeye Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Emniyet Müdürü Murat Milletsever, CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Zeren Ertaş’ın arkadaşları ve aile yakınları katıldı.

